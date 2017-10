Continuar a ler

Números



24 anos é a média de idades do plantel às ordens de Jorge Casquilha. A juventude é a imagem de marca, mas o grupo tem demonstrado maturidade



Jorge Casquilha chegou a Barcelos no verão, mas parece já ter conquistado os responsáveis, os jogadores e os adeptos do Gil Vicente. O atual 5º lugar da equipa no campeonato é um orgulho para todos, conscientes de que a juventude do plantel poderia ser um entrave nestes primeiros meses da temporada. Tal não veio a revelar-se e os galos têm sido das equipas em melhor forma no segundo escalão do futebol português. Por isso, o treinador não poderia estar mais satisfeito."Estamos a fazer uma primeira metade de campeonato muito boa, a exceder mesmo as expectativas. Não nos podemos esquecer de que a equipa é muito jovem, tem uma média de idades abaixo dos 24 anos e poucos jogadores têm experiência de 2ª Liga. Há equipas muito mais apetrechadas, com outras armas. Mas as nossas armas têm-se revelado muito boas e estão a dar vitórias", referiu Jorge Casquilha, que apresenta um registo pontual superior aos seus antecessores. À 9ª jornada, o atual técnico soma 14 pontos, mais dois do que Nandinho há duas épocas e mais quatro que Álvaro Magalhães em 2016/17. Apesar dos números favoráveis, Casquilha ainda espera mais: "O grupo ainda tem muita margem de evolução. É uma equipa com coragem, com caráter e que tem deixado uma imagem muito positiva."

Autor: José Miguel Machado