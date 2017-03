A cotovelada que Formiga, jogador do U. Pinheirense, deu a Joel Rocha, treinador do Benfica, no decorrer do jogo de anteontem, da 5ª eliminatória da Taça de Portugal, pode custar-lhe uma suspensão que pode ir até 4 anos.

O momento em que o treinador de futsal do Benfica é assistido após cotovelada

O incidente não sofreu qualquer sanção por parte da equipa de arbitragem, mas como o jogo foi transmitido pela televisão, as imagens podem levar a uma ação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, sendo possível a instauração de um processo de averiguações mesmo sem que seja apresentada qualquer queixa.

De acordo com o artigo 131º do Regulamento Disciplinar - no capítulo V das infrações específicas dos jogadores, secção das infrações muito graves -, "o jogador que agrida fisicamente um agente desportivo, agentes das forças de segurança pública ou pessoa autorizada a permanecer na zona técnica, de forma a determinar-lhe lesão de especial gravidade, é sancionado com suspensão a determinar entre 3 meses a 4 anos". Esta pena poderá ser reduzida pelo facto de não ter havido qualquer lesão decorrente da situação. O experiente ala, de 38 anos, tem um historial sem situações graves. O jogador já representou a Seleção Nacional por 89 vezes (marcando 29 golos) e integrou a equipa que em 2000, orientada por Orlando Duarte, conquistou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo, na Guatemala.

Autor: Cláudia Marques