A primeira parte foi muito intensa, equilibrada e bem disputada, com as duas equipas a dividirem o protagonismo em termos de oportunidades de golo.O regressado extremo brasileiro Dieguinho, melhor marcador do conjunto de Almada, com quatro golos apontados na 2.ª Liga, dispôs da primeira oportunidade de marcar, logo aos seis minutos, mas o remate saiu muito enrolado para as mãos do guarda-redes Peçanha.Dois minutos depois foi o georgiano Avto que, com um remate já dentro da área piedense, fez a bola bater no poste direito da baliza defendida por Pedro Alves.Evaldo (34 minutos) e Zé Paulo (40') também desfrutaram de oportunidades de marcar para as respetivas equipas, mas o nulo teimou em imperar até ao intervalo, apesar do interessante duelo nos 45 minutos iniciais.Logo a abrir a segunda parte, o Ac. Viseu desperdiçou a melhor oportunidade de golo do jogo. Na marcação de um livre direto, Kiko obrigou o guarda-redes a defender para a frente e Capela, que, na recarga e completamente isolado, fez o mais difícil, que foi não marcar.Inconformado no banco, João Barbosa, treinador do Cova da Piedade, fez três substituições no primeiro quarto de hora da etapa complementar e a equipa ganhou equilíbrio na zona ofensiva, sem perder eficácia defensiva.Aos 81 minutos, a equipa que veio de Viseu poderia ter finalmente desfeito a igualdade, num livre de Bura, que Pedro Alves defendeu para a barra da baliza e, depois, Adilson evitou o golo após a recarga.Pedro Alves, Adilson, Willyan, Daniel Almeida (Roberto Cunha, 57), Evaldo, Soares, Robson, Paulo Tavares, Ballack, Hugo Firmino (Onyilo, 46) e Dieguinho (Wilson, 64).João Kuspiouz, Wang Chu, Sori Mané, Roberto Cunha, Rafael Floro, Onyilo e Wilson).João Barbosa.Peçanha, Joel Pereira, João Pica, Bura, Kiko, Capela (Fábio Santos, 87), Fernando Ferreira, Zé Paulo, Erivaldo (João Mário, 64), Avto e Sandro Lima (Luís Barry, 73).Jonas Mendes, Fábio Santos, Bruno Sousa, Paná, João Mário, Lucas Silva e Luís Barry.Francisco Chaló.Tiago Martins (AF Lisboa).cartão amarelo para Daniel Almeida (49 minutos), Zé Paulo (66), Wilson (71), Kiko (75), Roberto Cunha (80) e Fernando Ferreira (90+3).cerca de 800 espetadores.