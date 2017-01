Continuar a ler

Apesar de estar há mais de um mês sem triunfar, o Cova da Piedade vai iniciar a segunda volta do campeonato no quinto lugar, o que não deixa de ser um bom desempenho para um conjunto que se estreou esta temporada nas competições profissionais.O arranque do Ac. Viseu foi premiado com um golo logo aos 7 minutos, após contra-ataque pelo lado esquerdo. O costa-marfinense Stéphane Dasse cruzou para a cabeça de Bruno Loureiro que, sem marcação, se limitou a desviar para o golo.Aos 19 minutos, a turma de Viseu esteve perto de fazer o novo golo, quando o zambiano Moses se esgueirou pela esquerda e assistiu Luisinho dentro da área, mas Pedro Alves defendeu o remate do jogador forasteiro.O Cova da Piedade só ameaçou a baliza do Ac. Viseu aos 24 minutos, com um cabeceamento de Rui Varela por cima da barra, depois de um cruzamento de André Carvalhas.Dieguinho, aos 31', esteve perto de conseguir o empate para os anfitriões, mas foi o Académico de Viseu que voltaria a marcar, um minuto depois.Sandro Lima beneficiou de uma tabela fortuita de um remate longo do guarda-redes Pedro Alves, que tentava repor a bola no meio-campo ofensivo após um atraso da sua defesa.Aos 43 minutos, na melhor jogada de envolvimento ofensivo do Cova da Piedade, criada por André Carvalhas, a bola chegou a Dieguinho, que rematou com muito perigo mas ao lado da baliza defendida por Rodolfo Castro.Em desvantagem, o treinador do Cova da Piedade, Sérgio Boris, reforçou o ataque com o avançado Ricardo Barros, que rendeu o lateral-direito Filipe Godinho.E foi Ricardo Barros a marcar o golo do Cova da Piedade, aos 58, dando o melhor seguimento a um cruzamento da direita de André Carvalhas.Daí para a frente, a formação almadense, reforçada com o avançado Irobiso e o médio Robson, remeteu o Académico de Viseu para a sua defesa, sem conseguir alterar o resultado final.Jogo realizado no Estádio José Martins Vieira, na Cova da Piedade.Cova da Piedade - Ac. Viseu, 1-2Ao intervalo: 0-20-1, Bruno Loureiro, 7'0-2, Sandro Lima, 32'1-2, Ricardo Barros, 58'Pedro Alves, Filipe Godinho (Ricardo Barros, 46'), Miguel Ângelo, Bruno Sapo, Evaldo, Soares (Robson, 80'), Siaka Bamba, Silas (Irobiso, 70'), André Carvalhas, Dieguinho e Rui Varela.Guilherme, Chico Gomes, Danielson, Robson, Ning, Irobiso e Ricardo BarrosSérgio BorisRodolfo Castro, Carlos Eduardo, Bura, Bruno Miguel, Stéphane Dasse, Paná (Tiago Borges, 70'), Bruno Loureiro, Capela, Luisinho (Bruno Madeira, 90'), Moses e Sandro Lima (Zé Paulo, 76').Diogo Freire, Tiago Gonçalves, Tiago Borges, Yuri Nascimento, Park, Zé Paulo e Bruno MadeiraFrancisco ChalóAnzhony Rodrigues (AF Madeira)cartão amarelo para Siaka Bamba (28'), Rui Varela (36'), Soares (41'), Carlos Eduardo (45'+1), André Carvalhas (57'), Bruno Loureiro (62'), Dieguinho (67' e 90'+5), Miguel Ângelo (73'), Stéphane Dasse (80'), Capela (88'); cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Dieguinho (90'+5).cerca de 800 espetadores