O problema para o Cova da Piedade foi que esse empate durou muito pouco. Seis minutos depois, José Gomes foi derrubado por Danielson dentro da área - muitos protestos por parte da formação orientada por Sérgio Boris - e Pedro Rodrigues não tremeu na hora de bater o penálti.



Daí para a frente, o Benfica B foi tentando controlar no meio-campo, mas a equipa da casa lançou-se para o ataque... e acabou por desperdiçar algumas grandes oportunidades. Ricardo Barros (50') viu Zlobin fazer uma grande defesa, ao passo que Robson atirou para fora um penálti duvidoso (52'). O brasileiro ainda rematou a rasar o poste aos 73'.



O Benfica B foi este sábado à Cova da Piedade triunfar por 2-1 e agravar a crise da equipa da casa. É que, com este desaire, a formação de Almada já vai em cinco jogos sem ganhar, ao passo que os encarnados somaram o segundo triunfo consecutivo na 2.ª Liga.Num verdadeiro duelo de gerações, as jovens águias entraram a abrir e aos 3' já estavam a vencer. Heriberto recuperou no meio-campo defensivo do Cova da Piedade, meteu a quinta e, após um slalom, atirou sem hipóteses para Pedro Alves. Em desvantagem, a equipa da casa conseguiu chegar-se à frente gradualmente e alcançou o golo do empate aos 32', quando o ex-sportinguista Evaldo cabeceou, a passe de Robson.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto