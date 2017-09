Continuar a ler

Já a caminho do intervalo, o possante médio Sori Mané, que entrou para render o companheiro Dieguinho, aumentou a vantagem para 2-0, deixando a formação de Matosinhos em situação deveras desconfortável para a segunda parte.O conjunto de Almada marcou bem cedo, aos nove minutos, por Dieguinho, que beneficiou de um passe da esquerda, de Hugo Firmino, para superar em velocidade o central Jaime Ramos em velocidade e bater o guarda-redes André Ferreira.O Leixões, que iniciou o embate de forma aberta e a apostar no ataque, poderia ter igualado aos 13', na sequência de uma fífia dada pelo central piedense Lima Pereira, que ofereceu a bola ao avançado angolano Evandro Brandão, cujo remate perigoso foi desviado para canto pelo guarda-redes Pedro Alves.A equipa leixonense pressionou mais e empurrou o Cova da Piedade para o seu meio-campo defensivo, com o guarda-redes Pedro Alves a passar por vários momentos de aflição, face às atuações desacertadas dos centrais Willyan e Lima Pereira, muito permeáveis nas marcações.Aos 35', o Cova da Piedade perdeu o seu avançado mais eficaz, que se lesionou e teve de sair do relvado, sendo substituído pelo médio defensivo Sori Mané.Foi já contra a corrente do jogo que o Cova da Piedade fez o 2-0, já em período de descontos de tempo e por Sori Mané. Evaldo esgueirou-se pela esquerda, cruzou e apareceu o médio guineense a tocar a bola para o fundo da baliza leixonense.O início da segunda parte foi confuso, com muitas paragens devido a faltas constantes. Na marcação de um livre direto, à entrada da área, o médio matosinhense Breitner obrigou Pedro Alves a apertada defesa para canto.O desfecho do encontro já não se alterou, com o Leixões mais virado para o ataque e o Cova da Piedade a resguardar-se em lances de contra-ataque.Contas feitas, o Cova da Piedade regressou aos triunfos, enquanto o Leixões saiu derrotado depois de cinco jogos sem perder - já não perdia desde o dia 19 de agosto, quando foi batido (3-0) em Viseu perante o Académico local., Dieguinho, 09 minutos., Sori Mané, 45+1.Pedro Alves, Michael Silva (Yahou Liu, 77), Willyan, Lima Pereira, Evaldo, Soares, Robson, Paulo Tavares (Adilson, 47), Hugo Firmino, Ballack e Dieguinho (Sori Mané, 35).(Suplentes: João Kuspiosz, Chu Wang, Sori Mané, Adilson, Daniel Almeida, Rafael Floro e Yahou Liu.Treinador: João Barbosa.André Ferreira, Jorge Silva, Jaime Simões, Ricardo Alves, João Lucas, Bruno China (Amine, 46), Stephen, Luís Silva (Okitokandjo, 59), Breitner (Bruno Lamas, 67), Kukula e Evandro Brandão.(Suplentes: Yeerziati Yeerjieti, Matheus Costa, Amine, Bruno Lamas, Derick Poloni, Youssouf Sow e Stevy Okitokandjo).Treinador: João HenriquesLuís Godinho (AF Évora).cartão amarelo para Luís Silva (14 minutos), Evaldo (44), Ricardo Alves (51), Michael Silva (60), Robson (64), Okitokandjo (71) e Willyan (90+4).cerca de 800 espetadores.