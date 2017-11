Continuar a ler

Subiu assim de tom a contestação por parte dos adeptos da equipa de Almada ao treinador João Barbosa, cujo conjunto soma 13 pontos e está muito próxima da zona dos lugares de despromoção e de play-off.



Depois de um fraco jogo na primeira parte, o Cova da Piedade abordou a segunda metade com a intenção de marcar o mais cedo possível e amealhar os três pontos. Aos 47 e 52 minutos, Adilson e Robson surgiram em boa posição para visarem a baliza minhota, mas os respetivos remates saíram ao lado.



O domínio do conjunto de Almada não teve resultados práticos e acabou por ser o Braga B a marcar, num típico lance de contra-ataque, aos 70 minutos. Bola lançada pela defesa bracarense para o ataque, o avançado sul-africano Singh bateu em velocidade o defesa brasileiro Willyan, rematou contra as pernas do guarda-redes Pedro Alves, ganhou o ressalto e introduziu a bola na baliza deserta.



Em desespero de causa, o treinador piedense, João Barbosa, lançou em campo Ballack, Rui Amorim e Daniel Almeida, à procura do empate, mas sem resultados práticos.



E seria o médio e capitão Didi que, já em período de descontos (90+3), fixou o 2-0 final, num lance quase idêntico ao que ditou o primeiro golos dos 'arsenalistas'.



Jogo realizado no Estádio José Martins Vieira, na Cova da Piedade, Almada.



Cova da Piedade - Sporting de Braga B, 0-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Luther Singh, 70 minutos.



0-2, Didi, 90+3.



Equipas:



Cova da Piedade: Pedro Alves, Adilson, Willyan, Lima Pereira (Daniel Almeida, 78), Evaldo, Soares, Robson, Paulo Tavares (Rui Amorim, 78), Wilson (Ballack, 66), Hugo Firmino e Onyilo.



(Suplentes: Anacoura, Wang Chu, Sori Mané, Rui Sampaio, Daniel Almeida, Ballack e Rafael Floro).



Treinador: João Barbosa.



Sporting de Braga B: Tiago Sá, Rui Silva, Bruno Wilson, Lucas, Oleques, Mamadou Loum, Didi, Simão, Erick (Villagrán, 65), Ogana (Dinis, 90+2) e Luther Singh (Leandro Antunes, 89).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Muric, Edelino Ié, Dinis, Villagrán, Leandro Antunes e Midana Sambú).



Treinador: João Aroso.



Árbitro: Daniel Cardoso (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Didi (21 minutos), Lima Pereira (42), Willyan (55), Daniel Almeida (88) e Adilson (90+2).



A cartilha do contra-ataque funcionou a preceito a favor do Sporting de Braga B, equipa que derrotou o Cova da Piedade por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da 2.ª Liga.Os golos marcados pelo sul-africano Singh (70') e pelo capitão Didi (90'+3) sentenciaram a partida na segunda parte e ditaram mais uma derrota do Cova da Piedade, que já não vence, para o campeonato, desde o dia 30 de setembro, data em que bateu em casa (2-0) o Leixões, em embate da nona ronda da 2.ª Liga.

Autor: Lusa