O resultado do encontro ficou definido durante a primeira parte, com golos de Joca, aos dois minutos, para os visitantes, e de Silas, aos 43, para os piedenses.A equipa anfitriã não podia ter abordado o jogo da pior maneira, sofrendo um golo logo aos dois minutos. O bracarense Bruno Xadas ganhou uma bola no seu meio-campo ofensivo e serviu o veloz extremo-direito Joca para o primeiro golo.O Cova da Piedade acusou o golo sofrido e sentiu imensas dificuldades em controlar a posse de bola na zona nevrálgica do relvado. Apesar de alguma apatia nesta fase do jogo, Dieguinho, aos 23 minutos, protagonizou o lance mais perigoso da equipa de Almada, ao isolar-se na esquerda e rematar contra o corpo de um adversário.Com melhor circulação de bola no meio-campo, o Sporting de Braga foi protelando o empate dos piedenses, que só surgiu aos 43 minutos, pelo veterano Silas.Dieguinho escapou pela esquerda e cruzou rasteiro pera dentro da área minhota, com o guarda-redes Tiago Sá a não conseguir agarrar o esférico e a deixá-lo à mercê do toque vitorioso de Silas.Na segunda parte, o Cova da Piedade forçou mais no ataque, o técnico Sérgio Boris lançou em campo o médio Luís Silva (boa estreia) e o possante avançado Irobiso para os lugares de Siaka Bamba e Ricardo Barros, mas a turma 'arsenalista' logrou segurar a igualdade.O Braga B até poderia ter feito o segundo golo aos 80 minutos, quando Didi 'disparou' fortíssimo à entrada da área, com o guarda-redes Pedro Alves a desviar a bola com a ponta dos dedos contra a barra.Aos 84 minutos, nova sensação de golo na partida. Cruzamento tenso sobre a área dos bracarenses, Bruno Sapo cabeceou, mas o guarda-redes Tiago Sá, com uma excelente defesa, evitou a vitória do Cova da Piedade.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:0-1, Joca, 2 minutos.1-1, Silas, 43.Pedro Alves, Adilson, Danielson, Bruno Sapo, Evaldo, Siaka Bamba (Luís Silva, 46), Robson (Soares, 79), Silas, André Carvalhas, Dieguinho e Ricardo Barros (Irobiso, 65).(Suplentes: Guilherme Oliveira, Chico Gomes, Soares, Roberto Cunha, Luís Silva, Ning e Irobiso).Treinador: Sérgio Boris.Tiago Sá, David Kong, Bruno Wilson, Inácio Miguel, Thales, Didi, Bruno Xadas, Bruno Jordão (Edelino Ié, 74), Joca (Trincão, 82), Rúben Alves (Mamadou Loum, 68) e Ogana.(Suplentes: Tiago Pereira, Mamadou Loum, Edelino Ié, Trincão, João Gamboa, Queirós e Leandro Antunes).Treinador: Abel Ferreira.Luís Ferreira (AF Braga).Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Carvalhas (50), David Kong (57) e Bruno Xadas (62).cerca de 700 espectadores.