Um sucesso precioso do Sporting B, que procura sair da chamada zona da despromoção. Por seu lado, o Cova da Piedade somou a sua 12.ª derrota na prova, depois da vitória sobre a Académica, em Coimbra, na passada ronda.Os dois conjuntos interpretaram um jogo aberto, animado e com a bola a rolar em bom ritmo sobre os dois meios-campos.Aos três minutos, e após um pontapé de canto marcado por Evaldo, na direita, Robson apanhou mal a bola e esta saiu ao lado da baliza defendida por Pedro Silva.Os leões procuraram sempre utilizar a velocidade do angolano Gelson Dala, que partia que nem uma 'bala' para a grande área contrária. Aos 20 minutos. na sequência de uma assistência do talentoso escocês Ryan Gould, o 'raçudo' Gelson rematou por cima da barra.Nova sensação de golo no minuto seguinte, mas para a turma anfitriã, com o extremo brasileiro Dieguinho a surgir em boa posição, mas a disparar frouxo à baliza 'leonina'.Aos 35 minutos, Delgado marcou um livre, a bola sobrevoou para a área piedense e Gelson Dala falhou o toque fatal que poderia ter inaugurado o marcador.A equipa sportinguista entrou a dominar na segunda parte. Aos 53 minutos, na sequência de um cruzamento, Pedro Alves saiu mal da baliza e socou a bola para a frente, mas o central leonino Ivanildo Fernandes não aproveitou o 'brinde'.No minuto seguinte o Sporting B inaugurou a contagem. O lateral direito André Geraldes cruzou na direita e o extremo Matheus Pereira, de primeira, bateu Pedro Alves.João Barbosa, treinador do Cova da Piedade, lançou em campo o veterano Silas, aos 61 minutos, para tentar reanimar a sua equipa, uma vez que o médio defensivo Soares estava a ser muito lento e previsível.Mas, seria o Sporting B a chegar ao segundo, aos 67 minutos, com Matheus Pereira a escapar a Evaldo, pela direita, e a cruzar rasteiro para o remate fatal do avançado colombiano Leonardo Ruiz, que entrara ao intervalo.Os 'leões' estiveram muito perto de aumentar a vantagem. Um contra-ataque clássico, com o lateral direito André Geraldes a soltar-se e a servir na esquerda o reentrado Jovane, mas o remate do jovem avançado 'leonino' perdeu-se na atmosferaJá em período de descontos, Matheus Pereira e Ryan Gould, muito 'altruístas', desperdiçaram o terceiro golo. Mais um contra-ataque dos 'leões', com a defesa piedense a ser apanhada em contrapé.Cova da Piedade-Sporting B, 0-2.: 0-0.0-1, Matheus Pereira, 54 minutos.0-2, Leonardo Ruiz, 67.Pedro Alves, Chico Gomes, Miguel Ângelo, Roberto Cunha, Evaldo, Soares (Silas, 61), Luís Silva, Robson (Filipe Godinho, 80), Dieguinho, Irobiso (Adilson, 69) e Rui Varela.Suplentes: Rui Dabó, Yi Chan, Danielson, Silas, Filipe Godinho, Adilson e Siaka Bamba.Treinador: João Barbosa.Pedro Silva, André Geraldes, Kiki, Ivanildo Fernandes, Pedro Empis, Bubacar, Pedro Delgado (Eduardo Pinheiro, 86), Ryan Gauld, Rafael Barbosa (Jovane, 75), Matheus Pereira e Gelson Dala (Leonardo Ruiz, 46).Suplentes: Stojkovic, Diogo Nunes, Bilel Aouacheria, Ricardo Almeida, Eduardo Pinheiro, Leonardo Ruiz e Jovane.Treinador: Luís Martins.João Pinheiro (Braga).Cartão amarelo para Soares (41), Gelson Dala (44), Leonardo Ruiz (70) e Luís Silva (79).Cerca de 900 espetadores.