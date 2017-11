A Federação Portuguesa de Futebol convocou todos os portugueses e o povo respondeu. A campanha solidária nos dois jogos de preparação para o Mundial’2018 rendeu mais de 630 mil euros, um valor ‘construído’ a partir da venda dos bilhetes e dos donativos feitos através das linhas telefónicas lançadas pela FPF. Como tem sido referido ao longo dos últimos dias, o valor reunido vai servir para ajudar a construir casas de primeira habitação das famílias que tanto sofreram com os incêndios no nosso país.Os portugueses responderam à chamada, tal como Pizzi, Podence, Madjer e Ricardo. Os craques foram apenas algumas das várias celebridades que estiveram na Cidade do Futebol a atender chamadas da linha telefónica solidária, algo que o médio do Benfica considerou natural. "É bastante importante estarmos aqui a trabalhar para a solidariedade, para todas as pessoas afetadas, para que todos tenham condições melhores. É com orgulho que estou aqui para ajudar em tudo o que consiga", sublinhou Pizzi, que quis "ajudar Portugal renascer".

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Joaquim Paulo