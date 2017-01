Cristiano, guarda-redes de 26 anos do Panetolikos (Grécia), que já defendeu as cores de Sp. Braga e Académica, está nos planos da SAD para preencher o lote de guarda-redes. De acordo com fonte próxima do jogador, a possibilidade de assinar pelos azuis é real, mas só após rescindir com o clube grego, o que deverá acontecer nos próximos dias. Ricardo Fernandes, cedido ao Fafe, e Tiago Martins, titular do Vilafranquense e que passou pelos juniores do Belenenses, são outras hipóteses. Ainda no que se refere a aquisições, admite-se a chegada de um extremo – Matheus Pereira, do Sporting, é o desejado – e ainda de um médio de cariz mais defensivo.

Quanto a possíveis saídas, a permanência de Domingos Duarte está dependente da eventual saída de Paulo Oliveira de Alvalade, enquanto Sturgeon é um jogador com mercado, admitindo-se o abandono ainda durante este mercado de inverno.