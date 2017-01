Cristiano Figueiredo está cada vez mais perto de se tornar jogador do Belenenses. Record sabe que o guarda-redes português, de 26 anos, já está em Lisboa para tratar dos últimos pormenores com os azuis, depois de ter acertado a rescisão de contrato com o Panetolikos, clube grego ao qual estava vinculado.O guardião, que representou a Académica – por cedência do Sp. Braga – em 2014/15, regressa a Portugal para colmatar a saída de Joel Pereira, jovem que foi chamado mais cedo do que o previsto para o Manchester United. Assim, Cristiano torna-se no terceiro guarda-redes no plantel de Quim Machado, juntando-se a Ventura e Filipe Mendes, que regressou ao Belenenses neste mercado de inverno.Assim, Cristiano Figueiredo, irmão mais velho de Tobias, tem oportunidade de voltar a somar minutos de forma mais consistente. Isto porque o guarda-redes tem estado parado ao longo das duas últimas temporadas: fez um único jogo na Grécia, ao serviço do Panetolikos, na época passada, enquanto este ano ainda não tinha calçado as luvas numa única ocasião, em jogos oficiais.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto