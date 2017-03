A Seleção Nacional de futebol foi eleita a equipa do ano ( veja aqui a lista de premiados ), na Gala Quinas de Ouro no Centro de Congressos do Estoril, e ao palco subiram Cristiano Ronaldo, Pepe e Bruno Alves, que fizeram parte da equipa campeã europeia no verão passado. O capitão lembrou que foi "um ano de sonho" e recordou que a formação portuguesa ganhou o título contra muitas previsões."Os portugueses tiveram um papel fundamental na nossa campanha. A nossa chegada demonstrou a alegria de todos e obviamente o trabalho que desenvolvemos foi muito difícil. Muitos dos que estão aqui dentro não acreditavam em nós mas a Seleção que não era favorita ganhou. Isto prova que nem sempre ganham os melhores", frisou o melhor jogador do Mundo.Pouco depois, Ronaldo foi eleito o jogador de futebol do ano e falou novamente: "Foi um especial, pois o Europeu era o único troféu que me faltava. Uma vez mais, digo que os portugueses foram fundamentais para a nossa vitória, pois deram-nos confiança."