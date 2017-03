Um dos momentos de maior boa disposição da noite aconteceu quando muitos dos jogadores da Seleção Nacional que conquistaram o Europeu de 2016 subiram ao palco. Cristiano Ronaldo, que já falara antes agradecendo o prémio de Jogador do Ano, teve de ‘obrigar’ os companheiros a usarem da palavra.Primeiro foi Pepe, que não se coibiu de agradecer o "apoio do presidente Fernando Gomes, que esteve sempre ao nosso lado, mesmo às 4 da manhã quando chegávamos ao hotel". Depois, um pouco mais a custo, foi Bruno Alves a aproximar-se do microfone para "deixar um abraço de amizade a todos os adeptos portugueses que ajudaram nesta conquista".Minutos antes, Ana Borges, vencedora do prémio para Jogadora do Ano, também deixou palavras de reconhecimento ao Chelsea, seu antigo clube, à família e amigos, e também ao Sporting: "Dá-nos, a mim e às minhas companheiras, todas as condições de trabalho para podermos evoluir como jogadora."