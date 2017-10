No momento da interrupção da partida, o Águas Santas vencia por 4-2.

O jogo da Divisão de Elite da AF Porto, em futsal, entre o Águas Santas e o Fonte Moura foi interrompido aos 28 minutos depois de um jogador ter agredido a cronometrista da partida, Luciana Oliveira.De acordo com o portal Futsal Porto Distrital, tudo aconteceu quando um jogador da equipa visitante foi expulso. Exaltado, este terá tentado agredir o árbitro, o que não conseguiu. Entretanto, ao sair pontapeou a mesa da cronometrista, que acabou por bater com violência em Luciana Oliveira, deixando-a estendida no chão.O mesmo portal refere que a cronometrista foi transportada para o Hospital de S. João, suspeitando-se de lesão nas costelas.

Autor: Cláudia Marques