Estreia de Guedes e João Mário a fazer o gosto ao pé



Gonçalo Guedes e João Mário juntaram-se a Manuel Fernandes para selar a vitória, frente à Arábia Saudita, mas ao contrário do jogador do Lokomotiv Moscovo, esta foi a primeira vez que os dois internacionais fizeram o gosto ao pé, ao serviço da Seleção Nacional. Uma noite especial para os jogadores do Valencia e Inter, respetivamente, mas não só. Fernando Santos aproveitou a partida para premiar mais quatro jovens e concedeu-lhes os primeiros minutos pela Equipa das Quinas: Assim, Kévin Rodrigues a titular, assim como Bruma, Bruno Fernandes e Edgar Ié – lançados na segunda parte –, conheceram a experiência de atuar ao serviço da seleção principal de Portugal.

A exibição de Manuel Fernandes era uma das grandes expectativas para a noite de ontem e o médio não desiludiu quem lhe concedeu uma nova oportunidade na Seleção Nacional. Fora das opções da equipa desde fevereiro de 2012 – na altura participou num particular diante da Polónia –, o jogador do Lokomotiv Moscovo regressou com uma exibição de belo efeito, coroada com um golo, o terceiro com a camisola de Portugal. Uma sensação que não conhecia desde a receção a Chipre, em setembro de 2010.Numa noite de muitas emoções para o jogador de 31 anos, este foi mesmo titular. Aliás, alinhar de início e entoar o Hino Nacional no centro do relvado era algo que Manuel Fernandes não fazia desde 2012. Na altura, Portugal dava os primeiros passos no apuramento rumo ao Mundial’2014 e venceu a Noruega, por 1-0. Manuel Fernandes cumpriu ontem a 10ª internacionalização, embora tal nunca se tenha verificado em fases finais de um Europeu ou Mundial.

Autor: Valter Marques