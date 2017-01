Daniel Kenedy ficou feliz pela atitude demonstrada pelo Leixões na Luz apesar da formação do Mar ter perdido por 6-2 e ter sido eliminada pela Taça de Portugal."Deixámos uma imagem muito boa. Não viemos jogar à defesa. Fazer dois golos na Luz acho que é muito bom. Tentámos discutir o jogo. A partir do 2-0, em que o André Almeida tenta cruzar e a bola acaba por entrar, as coisas tornam-se mais difíceis. Podíamos ter feito 3-1 e depois tentámos jogar. Quero dar os parabéns aos adeptos que vieram apoiar a equipa, depois de terem feito tal viagem. O futuro só pode ser risonho para nós. Já sabíamos que iria ser uma tarefa difícil. Estou orgulhoso do meus jogadores que mostraram personalidade, assumiram o jogo. Faltou agressividade no bom sentido em alguns aspetos. Dignificámos o nome do Leixões. Os jogadores deram tudo. O Benfica definiu o jogo com algumas individualidades", reiterou à Sport TV onde abordou o regresso a uma casa onde se formou enquanto jogador."Foi uma magnífica experiência. Voltar aqui como treinador desta equipa, com muitos jovens e talento e a lutar como lutaram até final, tem um significado especial. É bom voltar à casa onde nasci para o futebol e voltar com o Leixões, uma equipa histórica e com paixão. Os adeptos demonstraram mais uma vez que em qualquer estádio conseguem fazer barulho e empurrar a equipa. Estou muito feliz por ter voltado a este estádio. Foi pena o resultado ser este mas a vida continua e preparamos já o próximo jogo. O mais importante agora é o jogo de domingo com o Cova da Piedade. Quisemos discutir o resultado mas deixámos uma boa imagem da instituição do Leixões. Muitos dos meus jogadores vão recordar este dia para sempre", concluiu.

Autor: Flávio Miguel Silva