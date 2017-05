Apesar da derrota por 2-0 diante do União da Madeira a contar para a 42.ª jornada da 2.ª liga, oconseguiu qualificar-se para o playoff de manutenção. Daniel Kennedy, técnico da equipa da casa, admitiu que esperava melhor resultado mas mostrou-se satisfeito com a atitude dos seus jogadores."Não era o resultado que queríamos e para o qual trabalhámos, sofremos um golo no primeiro minuto, muito consentido, demorámos a entrar no jogo. Na segunda parte, o guarda-redes deles fez excelentes defesas. Estes jogadores são heróis e o mais importante disto tudo é psicologicamente e fisicamente estar bem depois de um campeonato complicado", afirmou.Kennedy mostrou-se, ainda convicto na manutenção e deixou uma mensagem de agradecimento aos adeptos. "Foram feitas muitas críticas que eu aceito. Quando cá cheguei estávamos a 8/9 pontos do playoff. Tenho plena convicção de que este clube vai ficar na 2.ª Liga. É nestes jogadores que acredito e sei que vão dar tudo. Não tenho preferências pelo adversário. Qualquer equipa que desceu gostava de estar onde nós estamos, contra tudo e contra todos. Agradeço aos adeptos", concluiu.

Autor: Lusa