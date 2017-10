Danilo Pereira chegou à concentração da Seleção Nacional ligeiramente a coxear. O médio do FC Porto contraiu um problema no tornozelo esquerdo no clássico de ontem, saindo mesmo em dificuldades para os balneários no intervalo do encontro com o Sporting.



Esta noite, chegou à unidade hoteleira em Cascais por volta das 21h30, demonstrou alguns sinais de limitação e chegou a estar durante alguns minutos à conversa com os médicos da equipa das quinas de forma a que a sua situação seja analisada. Refira-se que apesar do aparato da lesão, Danilo completou os 90 minutos no empate a zero com os leões.

Os campeões europeus dão esta segunda-feira à noite o ponto de partida para o duplo compromisso de apuramento para o Mundial'2018, contra Andorra (sábado) e Suíça (terça-feira, dia 10).

As dificuldades de Danilo à chegada à concentração

Autor: Fábio Aguiar