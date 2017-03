Continuar a ler

Com muito respeito pelo Penafiel, que tem apenas um triunfo nos últimos sete jogos, Hélder elogia a estabilidade da formação duriense. "A equipa do Penafiel é capaz de ser a que menos mudou da primeira para a segunda volta. É uma equipa estável, com processos bem assimilados. Não vem de um momento bom, mas sabemos que a qualquer momento isso pode mudar e é assim que vamos encarar a partida", acrescentou.



Cansaço para gerir



O exigente calendário das equipas da 2ª Liga acalma durante as próximas duas semanas, devido à pausa para as seleções. Mas ainda falta uma jornada e o Benfica B quer partir para o ‘descanso’ – 12 jogadores foram chamados às seleções jovens – com uma vitória em Penafiel que termine a série de duas derrotas. Para isso, é preciso dar resposta num jogo que Hélder Cristóvão considera... mediático."O Penafiel precisa de vitórias e o Benfica B cria uma janela de oportunidade pelo mediatismo. Os outros emblemas veem-nos como Benfica e não como a equipa B. Vamos encarar este jogo para ganhar e para colocar o nosso futebol em campo", sublinhou o técnico, de 45 anos, em declarações à BTV.

