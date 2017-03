Continuar a ler

Em conferência de imprensa de antevisão à receção aos leões, David Bruno sublinhou que a sua equipa tem pela frente dez finais até ao final do campeonato, com o objetivo claro de procurarem vitórias."Quero desde já fazer um apelo aos nossos adeptos, para virem ao jogo e estarem connosco do início ao fim. É uma batalha até ao fim, faltam 10 finais e queremos o apoio deles para conseguir a manutenção", acrescentou.Sobre o adversário, o defesa auriverde referiu que é uma equipa que entra em todos os jogos para vencer e, apesar de estar fora da luta pelo título nacional, não espera por facilidades."Sabemos que vai ser um jogo difícil, à partida não teremos tanta posse de bola, é normal uma equipa como o Sporting ter mais posse de bola. Mas há que manter o rigor defensivo e conseguir explorar, quando tivermos bola, manter a posse de bola e fazer boas jogadas coletivas. É importante explorarmos o contra-ataque que é um ponto forte da nossa equipa", destacou.Aos jornalistas, David Bruno disse ainda que o Tondela não é uma das duas piores equipas do campeonato."Na minha opinião não é e já demonstrámos, ao longo do campeonato. Mesmo contra as equipas grandes deixámos sempre uma boa imagem. Penso que a classificação não condiz com a real qualidade da nossa equipa", concluiu.