A contratação de Ruca em janeiro parece não ter resolvido os problemas no lado esquerdo da defesa e Pepa tem optado por adaptar David Bruno, habitual lateral-direito, ao lugar nos últimos dois jogos. Uma solução que o ex-jogador do FC Porto B agarrou com unhas e dentes, devendo repetir a titularidade no próximo jogo, frente ao Moreirense.

Autor: José Miguel Machado