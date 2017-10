Após a derrota dos axadrezados frente ao FC Porto (3-0) , o médio David Simão defendeu, tal como o seu treinador Jorge Simão , que o resultado foi demasiado pesado para o Boavista e realçou, ao analisar a primeira parte, que o mais justo até seria a equipa da casa ter chegado ao intervalo em vantagem."Foi uma primeira parte em que as oportunidades de golos foram do Boavista. Penso que foi injusto chegar ao intervalo com 0-0. Creio que fomos superiores na primeira parte, mesmo tendo o FC Porto mais bola, mas sem incomodar. Na segunda parte, houve um golo muito cedo. Ainda assim reagimos, mas o 2-0 libertou a equipa do FC Porto e tirou-nos algumas forças. Esse 2-0 acaba por sentenciar a partida para o lado deles", comentou à SportTV.O desaire frente aos dragões foi o primeiro dos axadrezados com Jorge Simão no comando, fator que não afeta a confiança do grupo, segundo o médio. "Não vivemos de derrotas nem de boas exibições. Temos a noção daquilo que fizemos mas uma derrota é uma derrota, seja com quem for, mas a confiança que tínhamos antes do jogo mantém-se. Não pelo jogo que fizemos, porque já sabíamos que eramos capazes de fazer isto e vínhamos com a ideia de ganhar, embora o FC Porto ser líder com mérito mas sim porque mostramos que estamos fortes. Não ficamos contentes com elogios na derrota, portanto é continuar a trabalhar para dar a volta à situação e ganhar", concluiu.

Autores: Tiago Ribeiro e André Gonçalves