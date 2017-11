Continuar a ler

Tudo preparado ao pormenor, para que "todos os intervenientes saibam que do lado da Liga há cada vez uma maior organização". "Costuma dizer-se que as equipas estudam-se entre si, mas nós também estudamos as equipas", frisou Sérgio Ferreira.



"Uma equipa dizia que uma área era maior"



É delegado da Liga desde 2013 e de lá para cá já esteve em muitos jogos de 1.ª e 2.ª Liga. Mas houve um – por questões profissionais não revela as equipas envolvidas – onde presenciou um caso curioso. "Uma equipa dizia que uma área era maior do que a outra. Foi no ano passado, num jogo da 2.ª Liga. O clube visitante quando chegou ao estádio relatou-me que as áreas tinham medidas diferentes. Aquilo que eu pedi de imediato ao diretor de campo e ao diretor de segurança foi que se medisse as áreas de forma a dissipar qualquer dúvida. Tínhamos feito isso a uma das áreas, antes da reunião preparatória. Depois fez-se à outra. Estava tudo bem", contou Sérgio Ferreira, que assumiu essa queixa como uma "brincadeira da equipa visitante". Tudo preparado ao pormenor, para que "todos os intervenientes saibam que do lado da Liga há cada vez uma maior organização". "Costuma dizer-se que as equipas estudam-se entre si, mas nós também estudamos as equipas", frisou Sérgio Ferreira.É delegado da Liga desde 2013 e de lá para cá já esteve em muitos jogos de 1.ª e 2.ª Liga. Mas houve um – por questões profissionais não revela as equipas envolvidas – onde presenciou um caso curioso. "Uma equipa dizia que uma área era maior do que a outra. Foi no ano passado, num jogo da 2.ª Liga. O clube visitante quando chegou ao estádio relatou-me que as áreas tinham medidas diferentes. Aquilo que eu pedi de imediato ao diretor de campo e ao diretor de segurança foi que se medisse as áreas de forma a dissipar qualquer dúvida. Tínhamos feito isso a uma das áreas, antes da reunião preparatória. Depois fez-se à outra. Estava tudo bem", contou Sérgio Ferreira, que assumiu essa queixa como uma "brincadeira da equipa visitante".

O Estádio do Restelo foi o palco do 5º curso de delegados da Liga. Um dia de formação que terminou com um exemplo prático de um dia de jogo. Record acompanhou os delegados durante um dos exercícios e testemunhou como tudo é verificado ao pormenor. E são muitos os passos dados pelos delegados."A preparação de um jogo começa sempre três ou quatro dias antes, mas no próprio dia chegamos cerca de 3 horas antes, altura em que fazemos uma primeira vistoria na zona técnica, essencialmente ao balneário da equipa de arbitragem, dos visitantes e à sala de controlo antidoping. Fazemos também uma primeira vistoria ao relvado. Vemos as medidas, altura de corte [a relva tem de ter entre 22mm e 25mm], se as bandeirolas estão colocadas e como estão os bancos principais e suplementares. Antes da reunião preparatória, fazemos a vistoria do relvado, novamente, acompanhados pelos árbitros, pelo diretor de campo da casa e o diretor de segurança. Uma hora antes, já com as três equipas no estádio, há a reunião preparatória. Um momento muito importante", explicou Sérgio Ferreira, de 35 anos.

Autor: André Ferreira