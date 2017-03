Continuar a ler

Nestas três décadas, os dois clubes não se cruzaram na Liga NOS todas as épocas mas, principalmente nos últimos anos, o Rio Ave é mesmo a ‘besta-negra’ dos canarinhos. Desde o regresso do Estoril ao escalão principal, em quatro jogos os visitantes venceram três. Mais: na época passada esteve 1-2 até ao 6º minuto de compensação, quando Taira igualou.



O histórico entre os dois clubes na Liga NOS, em jogos na Amoreira, não engana: em nove jogos o Estoril só venceu duas vezes. Aliás, excetuando Benfica, FC Porto, Sporting e Belenenses, só o Rio Ave tem saldo positivo no António Coimbra da Mota.



Mais fácil fora



O Estoril encerra na próxima 2ª feira um ciclo de três jogos caseiros em apenas 10 dias. Nos dois primeiros perdeu mas o facto de os adversários terem sido o Sporting e o Benfica, e as exibições melhores do que os resultados, não retirou a confiança ao plantel.Contudo, quem pensa que depois de leões e águias o próximo convidado será necessariamente mais acessível, engana-se. O Rio Ave é o pior adversário que podia visitar a Amoreira nesta fase, pois não perde no António Coimbra da Mota há 33 anos.

Autor: Miguel Amaro