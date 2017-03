Continuar a ler

Segundo o mesmo deputado, a ideia foi inspirada pelos violentos confrontos entre hooligans russos e ingleses no último Campeonato da Europa, disputado o ano passado, em França e que foi ganho por Portugal.



A Rússia será palco do próximo Mundial'2018. Este ano, organiza o habitual balão de ensaio para o evento, a Taça das Confederações, onde estará também a seleção portuguesa.

Igor Lebedev, deputado do partido nacionalista russo LDPR, sugeriu este domingo um novo desporto para os adeptos de futebol mais violentos, o 'draka', luta na língua russa.Numa nota publicada no site oficial do LDPR, Igor Lebedev propôs uma "luta organizada" entre duas equipas de 10 adeptos cada, desarmados, de forma a "canalizarem a violência para um caminho mais pacífico".