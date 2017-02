O Olhanense perdeu esta quarta-feira por 0-3 com os ucranianos do Shakthar Donetsk, orientados pelo português Paulo Fonseca, em jogo de treino disputado no Cascade Resort, em Lagos. Os três golos foram marcados por Leschuk (25', 28' e 51').O Shakthar encontra-se em estágio em Portugal, preparando o reinício do campeonato ucraniano, agendado para 25 de fevereiro. A equipa de Paulo Fonseca comanda a prova, com 13 pontos de vantagem sobre o Dínamo Kiev.

Autor: Armando Alves