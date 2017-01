O Farense, líder da Série H do Campeonato de Portugal, foi batido pelo Red Bull Leipzig, sensação do campeonato alemão (segundo lugar, atrás do Bayern de Munique), por 0-6, em jogo de treino disputado na manhã desta quarta-feira num dos relvados do Cascade Resort, em Lagos.Werner (8'), Selke (14'), Forsberg (18'), Burke (36'), Kalmar (58') e Boyd (71') marcaram os golos do conjunto germânico.O treinador do Farense, Lázaro Oliveira, recorreu a vários juniores e a jogadores pouco utilizados nos compromissos oficiais. A turma da capital algarvia poderá garantir no próximo domingo o apuramento para a fase de subida: se vencer o Lusitano de Vila Real de Santo António, no Estádio de São Luís, alcançará esse objetivo.

Autor: Armando Alves