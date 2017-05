Continuar a ler

O pior foi para a equipa fafense, que chegou a este jogo com a possibilidade de lutar ainda pela manutenção através de um playoff final e rapidamente começou a hipotecar as suas esperanças.O primeiro golpe nas esperanças da equipa visitante surgiu com um golo na própria baliza do central ucraniano Lytvyn, que introduziu a bola na sua própria baliza quando tentou cortar um cruzamento tenso de Balogun que seguia para Barry.O Fafe não se rendeu, Alan Júnior forçou Marco Pinto a uma boa defesa e, sobretudo, viu-se a jogar em superioridade numérica quando havia uma hora pela frente, devido à expulsão do médio defensivo Ericson.Ericson, para o árbitro, terá agredido Reinildo numa disputa direta entre ambos e viu o cartão vermelho.Com menos um, o Aves podia ter feito o segundo golo aos 37 minutos, num a boa jogada entre Guedes e Caetano e conseguiu manter o domínio da partida antes um opositor confuso e com pouca confiança.A segunda parte abriu com mais um grande defesa de Marco Pinto (46), após remate forte de Geraldo, o que parecia indiciar que o Fafe iria tomar conta do jogo.Marco Pinto brilhou novamente aos 62 minutos para deter um cabeceamento de Reinildo, mas acabou por ser o Aves a fazer a festa com novo golo, aos 82, por João Amorim, no seguimento de uma saída rápida para o ataque.Esse golo destroçou o treinador do Fafe, Manuel Monteiro, e os seus jogadores, ao passo que o Aves mostrou uma crescente confiança e segurança e lidou bem com a inferioridade numérica.O 3-0 final foi obra de Leandro Souza e surgiu quando o Fafe já era uma equipa desorganizada e sem norte, que assim, um ano depois, sensivelmente, regressa ao terceiro escalão do futebol português.Desportivo das Aves - Fafe, 3-0.0-1.1-0, Lytvyn, 16 minutos (própria baliza).2-0, João Amorim, 833-0, Leandro Souza, 89Marco Pinto, João Amorim, Tiago Valente, Xandão, Balogun, Ericson, Guedes (Leandro Souza, 72), Bruno Alves, Tarcísio, Caetano (Luís Alberto, 63) e Barry (Theo Mendy, 59).(Suplentes: Rafa, Ribeiro, Luís Alberto, Leandro, Romaric, Renato Reis e Theo Mendy).José Mota.Marçal, Marco André (Sarkic, 58), Carvalho (Pedro Pereira, 80), Lytvyn, João Pedro (Borges, 71), André, Digas, Geraldo, Samu, Reinildo e Alan Júnior.(Suplentes: Ricardo Fernandes, Sarkic, Landinho, Pedro Pereira, Syzyi, Borges e Azemovic).Manuel Monteiro.Luís Godinho (AF Évora).cartão amarelo para Sarkic (67). Cartão vermelho para Ericson (32).cerca de 3.000 espetadores.