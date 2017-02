Diego Cavinato renovou esta segunda-feira por mais uma temporada o contrato que o liga ao Sporting. O ala internacional por Itália mostrou-se satisfeito com este desenlace e, antes de posar para as fotografias da praxe, a apertar a mão a Bruno de Carvalho, teve tempo de partilhar os seus sentimentos com o jornal do clube."Sinto-me muito feliz e lisonjeado. Este voto de confiança também traz mais responsabilidade. Mas, acima de tudo, estou muito satisfeito", assegurou o melhor marcador da equipa de Nuno Dias, com 17 golos, assumindo que esta renovação de contrato não altera em nada aqueles que são os seus objetivos pessoais e coletivos."Os objetivos são sempre os mesmos. Estão no maior clube de Portugal e num dos maiores do Mundo. Portanto só penso em ganhar títulos. Os golos são consequência do trabalho de toda a equipa e espero que possa continuar a marcá-los com frequência", disse ao jornal 'Sporting', antecipando desde já as batalhas que se avizinham."Estamos bem, a trabalhar de forma muito intensa diariamente. Sabemos que este mês temos a Taça da Liga e em Abril a UEFA Futsal Cup. Estamos concentrados para dar o nosso melhor e conquistar as competições", concluiu Diego Cavinato.

Autor: João Lopes