Com a terceira vitória na 2ª Liga, a formação de Almada fugiu da zona de despromoção, estando agora precisamente a meio da tabela. Ora, se o campeonato terminasse agora, Dieguinho não se queixava. "O objetivo é somar o máximo de pontos possível e acabar mais tranquilos do que na temporada passada, em que tivemos de disputar o playoff. Ficar na primeira metade da tabela seria muito bom", destacou.



Olhos em La Pulga



Questionado sobre quem é a sua principal referência, Dieguinho nem sequer hesitou na resposta. "Ídolo? É o Messi, claro! Mas ele é a referência de quase todo o Mundo", sublinhou o craque brasileiro, que diz ser "um jogador versátil, rápido e que dá tudo o que tem pela equipa".



O Cova da Piedade não sentia o sabor do triunfo há quatro jogos, até que Dieguinho abriu o livro e desbravou caminho para uma bela exibição frente ao Benfica B (2-0). O brasileiro bisou pela primeira vez desde que chegou a Portugal, em 2012/13, e não podia estar mais feliz. Aliás, o extremo confessou a Record que este foi um dos pontos altos da sua vida como futebolista."Foi a melhor exibição da minha carreira, especialmente por causa dos golos", começou por contar, em conversa com o nosso jornal. Mais do que os tiros certeiros, Dieguinho ficou radiante por ter ajudado a colocar um ponto final na crise do Cova da Piedade. "Vínhamos de jogos bons, mas não conseguíamos vencer. Jogámos melhor do que o Sporting e perdemos. Jogámos melhor do que Penafiel e foi a mesma coisa. Agora voltámos a ser melhores, mas a bola finalmente entrou e isso fez toda a diferença", acrescentou.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto