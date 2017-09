Continuar a ler

Acima de tudo, o técnico, de 53 anos, espera ver uma atitude diferente por parte da formação verde e branca. O respeito pelo Santa Clara é natural, mas Luís Martins quer dar o passo seguinte. "Temos a ambição competitiva de continuar a mostrar que somos dignos de envergar a camisola do Sporting. O Santa Clara é uma boa equipa, com bons jogadores e bem orientada. Este quadro competitivo é efetivamente adequado àquilo que nós precisamos como equipa B", rematou o treinador.Pedro Pacheco, capitão do Santa Clara, garante que a equipa vai responder à derrota em casa com o Varzim. "Já demonstrámos que somos mentalmente muito fortes e estou convencido de que vamos dar uma boa resposta diante do Sporting B. A melhor forma de reagirmos é ganhar o próximo jogo. Será uma oportunidade para mostrar a verdadeira equipa que somos", sustentou o médio, de 33 anos, antes de destacar a "extrema qualidade" dos jovens leões.