Nasceu em 1991, como homenagem à esposa de Sergey Kozlov, o grande impulsionador da liga russa de futsal, e recebeu o seu nome: Dina. Teve sucesso durante uma década. Venceu todos os campeonatos entre o ano da fundação e 2001 e, depois... caiu em desgraça. Andou pelas ruas da amargura e parece começar, agora, a renascer.Em 2015, após conquistar o título de campeão, que lhe escapou durante 14 anos, participou na ‘final four’ da UEFA Futsal Cup disputada em Lisboa e defrontou os leões, no encontro de atribuição dos 3º e 4º lugares. A equipa de Nuno Dias foi mais forte e venceu, por 8-3.A presença na Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup, com um plantel jovem e renovado, insere-se naquele que é, atualmente, o grande objetivo do clube moscovita: crescer, em termos continentais, depois de ter regressado aos títulos a nível interno.