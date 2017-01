O Dínamo Zagreb está interessado em Matheus Índio e, segundo informações avançadas na imprensa croata, o clube está disposto a apresentar uma proposta de 500 mil euros pelo brasileiro.Segundo Record apurou, a SAD do Estoril não recebeu qualquer proposta, terá recebido apenas contactos de terceiros, e até estará disposta a deixar sair o jogador, algo que não depende apenas do emblema da Linha de Cascais. Isto porque, o passe de Matheus Índio pertence ao Vasco da Gama e o extremo está apenas cedido ao Estoril, que tem opção de compra do extremo de 20 anos.Matheus Índio chegou ao Estoril no início desta época, foi utilizado em 16 jogos e apontou 3 golos.

Autores: David Novo e Miguel Amaro