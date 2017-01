Continuar a ler

Produto da formação do clube da Linha, Diogo Baltazar é um médio-defensivo, que também pode atuar como central. Fã incondicional de Modric, Iniesta e, principalmente, Busquets, o jovem tem um sonho: "Gostava muito de chegar a equipa principal do Estoril! Esse é o meu grande objetivo", confessou, completando: "Depois, eventualmente, conseguir chegar à Seleção Nacional, que é o sonho de qualquer jogador. Mas quero ir passo a passo".



Esta é a terceira cedência de Diogo Baltazar, depois de nas últimas duas temporadas ter representado o Sintrense, onde realizou 25 jogos e apontou dois golos. Produto da formação do clube da Linha, Diogo Baltazar é um médio-defensivo, que também pode atuar como central. Fã incondicional de Modric, Iniesta e, principalmente, Busquets, o jovem tem um sonho: "Gostava muito de chegar a equipa principal do Estoril! Esse é o meu grande objetivo", confessou, completando: "Depois, eventualmente, conseguir chegar à Seleção Nacional, que é o sonho de qualquer jogador. Mas quero ir passo a passo".Esta é a terceira cedência de Diogo Baltazar, depois de nas últimas duas temporadas ter representado o Sintrense, onde realizou 25 jogos e apontou dois golos.

Diogo Baltazar é o mais recente reforço do 1.º Dezembro. Depois de na primeira metade da época ter integrado os trabalhos da equipa principal do Estoril, o jovem médio ruma ao emblema Sintra, 6º classificado da série G do Campeonato de Portugal Prio, a título de empréstimo, com o intuito de "ter mais possibilidades de jogar"."Foi uma decisão de ambas as partes. Senti que precisava de ganhar confiança e, sobretudo, ritmo competitivo. Por isso, agora só quero fazer o máximo de jogos possível. Espero conquistar a confiança do treinador, ajudar a alcançar os objetivos da equipa, que passam por garantir o primeiro lugar da fase de manutenção, e continuar a evoluir, de forma a poder regressar mais forte ao Estoril", referiu o jogador, de 21 anos, em declarações a, agradecendo a "grande ajuda do agente António Carlos Rodrigues [ACR SOCCER]".

Autor: Fábio Aguiar