Diogo Gomes, de 16 anos, assinou contrato profissional com o Leixões. O médio defensivo fica entra assim na história do clube de Matosinhos, como um dos jogadores mais jovens de sempre a assinar contrato profissional.Formado no Leixões, Diogo Gomes assinou contrato válido por mais duas épocas e meia, numa altura em que tinha alguns clubes portugueses interessados na sua contratação, incluindo dois dos três grandes portugueses.A direção leixonense antecipou-se e assinou contrato profissional com o jovem.

Autor: André Ferreira