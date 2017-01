Continuar a ler

Desta forma, o jogador junta-se aos reforços Ivan Santos e Rui Sampaio da equipa comandada por Ricardo Chéu, atual 21.ª e penúltima classificada da 2.ª Liga. Diogo Valente representou ainda o Boavista, FC Porto, Marítimo, Leixões, Braga, Académica, Cluj e Gil Vicente.

Diogo Valente vai alinhar no Freamunde, até ao final da época futebolística, e vai estrear-se este domingo na receção ao Fafe, da 23.ª jornada da 2.ª Liga.O extremo português de 32 anos regressa ao futebol nacional, depois de uma experiência na Turquia ao serviço do Sanliurfasport, do segundo escalão.

Autor: Lusa