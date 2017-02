Continuar a ler

Entretanto, Juanto Ortuño estreou-se a marcar em 2016/17 com a camisola do Belenenses e reclama espaço na equipa de Quim Machado.O espanhol foi o segundo melhor marcador do clube do Restelo na temporada transata, tendo apontado 6 golos, estreou-se a faturar na Choupana e foi decisivo no empate alcançado na visita ao Nacional.Contratado no mercado de inverno, Juanto é, juntamente com o também recém-contratado Marides, Tiago Caeiro, Abel Camará e Betinho uma das opções de ataque para o técnico Quim Machado. Recorde-se que o Belenenses, atualmente no 12.º lugar com 25 pontos, detém o indesejável estatuto de pior ataque da Liga NOS