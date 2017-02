Continuar a ler

Apesar de se apresentar como "um jogador que faz mais assistências do que golos", o rótulo de melhor marcador do CSKA Sófia na primeira metade da época, com cinco golos em 18 jogos, faz de Diogo Viana um reforço de peso para o ataque do emblema da cruz de Cristo, que nesta janela de transferências ficou órfão de Sturgeon e Gerso, dois jogadores nucleares na equipa.



Depois de ter estado com um pé no Debrecen, de Leonel Pontes, Diogo Viana foi a grande surpresa do último dia de mercado de inverno no Belenenses. Aos 26 anos, o extremo formado no Sporting – e que completou o último ano de júnior no FC Porto – renunciou ao convite do clube húngaro e deixou o CSKA Sófia com destino ao Restelo, "graças ao enorme esforço de Rui Pedro Soares"."Os clubes já tinham chegado a acordo para a minha transferência, só que, numa fase final, o presidente demonstrou muita vontade em contar comigo. Até foi de propósito ao Algarve para fecharmos o acordo e não poderia rejeitar", revelou o jogador, em exclusivo a Record, na primeira entrevista com a nova camisola. "Estava na Bulgária há dois anos e queria uma nova experiência. Regresso a Portugal para ser feliz e quero voltar a estar a um grande nível. Gostei bastante do projeto e acredito que o Belenenses poderá, a curto prazo, voltar a ser um clube mais constante a nível de resultados e com presença mais assídua na Liga Europa", defende.

Autor: Fábio Aguiar