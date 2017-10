Continuar a ler

Do mesmo modo, afirmam ser também "falso que o orçamento tenha sido apresentado ao clube há 15 dias", bem como que as contas de 2015 sejam do conhecimento da direção do clube.Afirmando "repudiar" a afirmação do presidente da SAD de que "a melhor forma da direção conhecer as contas é nomeando já o seu administrador", os responsáveis do clube consideram que o "direito à informação é um direito inerente à qualidade de sócio de uma sociedade comercial, não dependendo da presença nos respetivos órgãos de administração"."Não podemos deixar de lamentar que o orçamento para a época 2017/2018 tenha sido divulgado em toda a comunicação social, não tendo sido previamente disponibilizado à direção do Leixões", acrescenta o comunicado, remetendo a direção o "esclarecimento destes assuntos" para uma assembleia geral a "agendar brevemente".