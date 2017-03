A direção do Belenenses liquidou no passado dia 27 de fevereiro a dívida que tinha referente ao pagamento de serviços do Conselho de Disciplina da FPF, que se reuniu a 24 do mesmo mês para resolver o caso dos direitos de formação de Dálcio Gomes, que se transferiu dos azuis para o Benfica em 2015.

O clube do Restelo requereu ao Conselho de Disciplina para que fossem cobrados às águias os direitos de formação referentes à contratação do jogador, em 2015, por 650 mil euros. A decisão final foi que o clube da Luz não terá de pagar o valor associado à formação do atleta, visto ter sido na Belenenses SAD que se profissionalizou, isto apesar de a FPF não reconhecer em termos de registo que a SAD azul possa celebrar contratos profissionais com jogadores em idade de júnior.

