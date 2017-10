A recuperação plena de Djavan foi a grande notícia do treino aberto que o plantel flaviense realizou esta sexta-feira, no estádio municipal. O esquerdino tinha sofrido uma lesão na partida da Taça de Portugal, em Fátima, e a sua recuperação atempada para Alvalade parecia estar fora dos planos.

Do ponto de vista clínico, Djavan já se encontra às ordens de Luís Castro, que assim já pode tomar decisões quanto à melhor fórmula defensiva para Alvalade. Com Furlan também recuperado, não há necessidade de correr riscos com Djavan mas, se este estiver em condições de ir ao choque, a sua vantagem na disputa com os concorrentes diretos leva a que seja o preferido para continuar no onze. Após a sua chegada a Chaves, no fecho do mercado, o brasileiro foi titular em todos os encontros do campeonato, mantendo o estatuto até na recente eliminatória da Taça de Portugal.

Nota ainda para outra recuperação, a do médio Tiago Galvão. O brasileiro, de 28 anos, enriquece as opções mas numa perspetiva temporal mais alargada, dado que ainda não atuou em outubro e, se for chamado, não deverá ser ponderado como hipótese para a equipa inicial contra os leões. Definitivamente afastados desta deslocação estão Nuno André Coelho e William, para além de Domingos Duarte e Matheus Pereira, cedidos pelo Sporting. No caso do ataque, Platiny será aposta, agora que está finalmente em condições de competir depois de um longo afastamento.

Autor: Paulo Silva Reis