O avançado congolês Djô Djô de 22 anos de idade, que a direção do Salgueiros tinha recrutado ao Vila Real no início da temporada, rescindiu amigavelmente com a direção salgueirista para assinar pelo Camacha que milita na série B do Campeonato Portugal Prio.A pouca utilização do atleta esta época - apenas 54 minutos em cinco jogos - esteve na origem do desenlace. Djô Djô assinou contrato com o Camacha até ao final da presente temporada. O atleta já se encontra na Madeira, já treinou e poderá ser opção no próximo jogo frente ao Pedras Rubras.

Autor: Fernando Gonçalves dos Santos