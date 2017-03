Um dia antes de poder completar precisamente dois meses sem ganhar na Liga, desde o triunfo em Paços de Ferreira a 20 de janeiro, Augusto Inácio quer acabar com a malapata num confronto que pode ser decisivo, frente a um adversário direto na fuga à despromoção. Ainda por cima, a receção ao Tondela antecede um calendário no mínimo complicado até final da Liga, pelo que convém já arrepiar caminho.

Entretanto, após ter reconquistado a titularidade na baliza, Makaridze regressou à lista de convocados da Geórgia. O guarda-redes foi chamado para os jogos com a Sérvia, de qualificação para o Mundial, no próximo dia 24, e ainda para o particular com a Letónia, agendado para 28. Makaridze junta-se aos restantes convocados no início da próxima semana, depois do jogo com o Tondela.

Autor: Bruno Freitas