Fabiano Rodrigues já integrou a equipa técnica liderada por Sérgio Vieira, iniciando assim a primeira experiência no futebol português. Fabiano chega por indicação do treinador principal, depois de ambos terem trabalhado no Brasil. O antigo jogador, com passagens marcantes por Itália e Espanha, será o número dois da nova equipa técnica e que fica completa com a entrada de Carlos Pereira, que chega a Moreira de Cónegos para desempenhar o papel de observador, depois de ter trabalhado nos últimos meses no departamento de formação do Vilaverdense.

Autor: Bruno Freitas