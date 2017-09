O Belenenses tinha perdido os três primeiros jogos como visitante na presente edição da Liga NOS, mas acabou por conseguir uma sensacional goleada, por 4-1, em Santa Maria da Feira. Um triunfo construído na primeira parte em que a eficácia acabou por ser fundamental, como admitiu o treinador Domingos Paciência."O jogo fica marcado pela primeira parte, em que o Belenenses foi uma equipa eficaz, pragmática e bem adaptada à estratégia definida para este jogo. Na segunda parte, voltámos a entrar bem e percebemos que iria haver uma reação do Feirense. A equipa soube sofrer e aguentar a pressão do adversário. Fomos a melhor equipa e também a mais eficaz, daí que a nossa vitória seja justa", referiu o técnico do clube do Restelo."Quando uma equipa está a ganhar 3-0 ao intervalo, a forma como aborda o jogo é diferente. Estivemos mais tranquilos e confiantes e a equipa nunca deixou de fazer o que projetou para este jogo. Foi assim que criámos dificuldades ao Feirense. Ao contrário do que tem acontecido, não foi um jogo de muita posse de bola para a nossa equipa, mas conseguimos o nosso objetivo com um futebol mais direto. A equipa está de parabéns e o Belenenses também pelos seus 98 anos de história", concluiu.

Autor: Lusa