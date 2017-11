O Belenenses recebe o Chaves na sexta-feira (20h30) no regresso da Liga NOS após a paragem motivada pelos jogos internacionais e pela disputa da Taça de Portugal, competição da qual os azuis do Restelo já estavam eliminados, e Domingos Paciência considera que a equipa que lidera não ganhou muito com isso."As paragens podem acontecer em momentos que são positivos ou negativos. Para o Belenenses, analisando o último jogo em que a equipa estava bem e jogou bem, era importante ter logo outro a seguir para dar continuidade. Nesse aspeto não ajudou muito. Mas foi importante para recuperar alguns jogadores e para trabalhar aspetos em que estávamos menos bem", explicou o treinador, para depois analisar o adversário e o momneto que este atravessa:"Nesta liga não há boas nem más alturas para ganhar. O Chaves sabe o que tem de fazer e o que quer recuperar. É um adversário direto na luta pela permanência e temos de esperar uma equipa unida - que vai querer ganhar aqui -, forte em transições e em ter a bola."

Autor: André Ferreira