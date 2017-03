Domingos Duarte terá de ter precauções na sua atuação no Estádio da Luz. O defesa-central emprestado pelo Sporting está em risco de suspensão – tem uma série de quatro cartões amarelos – e, caso seja admoestado, ficará impedido de defrontar o Sp. Braga na jornada seguinte.

O central, que deverá ser submetido a muito trabalho no encontro de hoje, é um dos jogadores mais utilizados da equipa e pedra fundamental no eixo da defesa, numa altura em que os azuis começam a sonhar com o apuramento para a edição de 2017/18 da Liga Europa.