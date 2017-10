Continuar a ler

Já sobre a expulsão de Persson, Domingos admite que foi falta mas sem razão para vermelho. "A leitura que faço é que ele aborda o lance e faz falta. E, ao saltar por cima do jogador, pisa-o, sem tentativa de agressão. Sou treinador desde 2001, vai para 17 anos, e no grupo de trabalho há sempre um profissional exemplar: esse jogador dentro deste plantel é o Persson. Se me perguntassem quem nunca agrediria um adversário, diria o Persson, pelo seu profissionalismo e pela pessoa que é. Se o árbitro entende que é uma expulsão e que há um 'pisão' de propósito, das duas, uma: ou viu mal o lance ou nunca jogou futebol. Se marca o jogo? Marca", frisou.



"Não acredito que haja fatores externos que possam influenciar o jogo. O desenrolar do jogo, de certa forma, condicionou-nos. A equipa não entrou mal e a partir de determinado momento começámos a sentir que estava com dificuldades e depois, com o cartão amarelo ao Benny e a expulsão a acabar a primeira parte, o jogo muda completamente. Há que assumir os erros que cometemos neste jogo, mas também porque a equipa começou a perder o controlo. Perdeu a lucidez e o discernimento para estar no jogo", referiu o técnico.