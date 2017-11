O treinador do Belenenses, Domingos Paciência, comentou esta quinta-feira a saída de Hugo Viana do cargo de diretor desportivo, no início desta semana, e o diferendo entre clube e SAD, lamentando as duas situações."Fico triste porque tinha ligação muito direta com Hugo [Viana]. É responsável pela construção do plantel, ajudou e terá também responsabilidade no que o Belenenses possa fazer durante a temporada. Reconheço muito mérito ao Hugo, tem capacidade e qualidade para ser diretor desportivo - tem futuro se entender continuar a exercer o cargo", começou por dizer o técnico, à margem do lançamento do jogo com o Chaves."Sempre disse que gostava de um Belenenses forte e unido. Infelizmente tem havido essa divisão que não sei quando irá acabar. Apenas peço que as pessoas cheguem a um bom final. O Belenenses tem muita história e merece ter o melhor futuro", acrescentou Domingos Paciência, referindo-se ao diferendo entre clube e SAD dos azuis do Restelo.

Autor: André Ferreira